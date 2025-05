Si chiude in parità il Monday Night della 35^ giornata di Premier League tra Crystal Palace e Nottingham. Dopo un primo tempo senza gol, sono i padroni di casa a passare in vantaggio dopo un'ora di gioco grazie al rigore (assegnato dopo l'on field review) trasformato da Eze, ma quattro minuti dopo arriva l'1-1 definitivo con Murillo che devia in rete la conclusione del compagno Williams. È un punto, però, che serve poco al Nottingham in ottica Champions

LA CLASSIFICA