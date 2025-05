Nell’anticipo della 35^ di Premier, il City centra la 4^ vittoria di fila in campionato e sale momentaneamente al 3^ posto (a -3 dall'Arsenal). Prima occasione per gli ospiti al 27’: Ait-Nouri centra il palo poi ci riprova ma Gvardiol salva sulla linea. Il City reagisce e la sblocca al 35’ con De Bruyne che sfrutta l'assist di Doku. Nella ripresa il Wolverhamtpon va vicino al pari con un palo colpito da Cunha. In panchina si è rivisto Haaland, out per infortunio alla caviglia di primi di aprile

LA CLASSIFICA