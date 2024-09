Profondo rosso a Old Trafford: la squadra di Ten Hag crolla contro il Tottenham e rimedia la terza sconfitta in sei giornate di questa Premier. In avvio subito la rete di Brennan Johnson che deve solo appoggiare in rete sull'assist di Van de Ven, poi dopo un palo a testa Bruno Fernandes riceve il rosso diretto prima dell'intervallo. Nella ripresa Kulusevski raddoppia col mancino, Solanke fa 3-0 per gli Spurs

