Secondo pareggio stagionale per il Manchester City che non va oltre l'1-1 sul campo del Newcastle e che ora rischia di perdere la vetta della classifica a vantaggio di Liverpool e Aston Villa. Gli uomini di Guardiola hanno trovato il vantaggio nel primo tempo grazie ad una bella rete di Gvardiol. Il pareggio del Newcastle, dove ha giocato bene per oltre 75' minuti Tonali, è stato realizzato su calcio di rigore da Gordon