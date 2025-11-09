Premier LeagueGiornata 11 - domenica 9 novembre 2025Giornata 11 - dom 9 nov
Man. City-Liverpool: video, gol e highlights
Tre punti d'oro per la squadra di Guardiola, che regola i Reds (battuti per la terza volta di fila in trasferta) e si porta a -4 dall'Arsenal capolista. In avvio Mamardashvili stende Doku in area ma para il rigore calciato da Haaland, che si riscatta di testa al 29' su assist di Nunes. Pareggia Van Dijk, ma il Var annulla per il fuorigioco di Robertson. E Gonzalez raddoppia prima dell'intervallo. Chance nella ripresa per Gakpo, splendido il destro di Doku per il definitivo 3-0