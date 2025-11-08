Offerte Sky
CHE2
WOL0
TOT2
MNU2
EVE2
FUL0
WES3
BUR2
SUN2
ARS2
Premier League Giornata 11 - sabato 8 novembre 2025
Fine
Sunderland
Ballard D. 36'Brobbey B. 90' + 4'
2 - 2
Arsenal
Saka B. 54'Trossard L. 74'
Sunderland
Ballard D. 36'Brobbey B. 90' + 4'
2 - 2 Arsenal
Saka B. 54'Trossard L. 74'
Sunderland-Arsenal 2-2: video, gol e highlights

Si ferma a 10 la striscia di vittorie di fila dell'Arsenal. L'impresa è firmata dal Sunderland, in vantaggio al 36' con il perfetto inserimento di Ballard. La reazione dei Gunners porta nella ripresa al pari di Saka, nato da un recupero di Rice sull'ex romanista Le Fée, e al vantaggio di Trossard, destro potente sotto la traversa. Nel finale assalto dei padroni di casa con Brobbey: fermato due volte da Raya, al 94' trova la geniale acrobazia del 2-2. Calafiori sfiora poi il gol vittoria

