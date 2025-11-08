Premier LeagueGiornata 11 - sabato 8 novembre 2025Giornata 11 - sab 8 nov
Fine
2 - 2
2 - 2
Sunderland-Arsenal 2-2: video, gol e highlights
Si ferma a 10 la striscia di vittorie di fila dell'Arsenal. L'impresa è firmata dal Sunderland, in vantaggio al 36' con il perfetto inserimento di Ballard. La reazione dei Gunners porta nella ripresa al pari di Saka, nato da un recupero di Rice sull'ex romanista Le Fée, e al vantaggio di Trossard, destro potente sotto la traversa. Nel finale assalto dei padroni di casa con Brobbey: fermato due volte da Raya, al 94' trova la geniale acrobazia del 2-2. Calafiori sfiora poi il gol vittoria