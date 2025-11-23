Premier LeagueGiornata 12 - domenica 23 novembre 2025Giornata 12 - dom 23 nov
Arsenal-Tottenham 4-1: video, gol e highlights
Continua, inarrestabile, la marcia in vetta alla classifica di Premier League da parte dell'Arsenal. La squadra di Arteta si aggiudica il North London derby battendo in maniera netta il Tottenham per 4-1. Match equilibratissimo per la prima mezz'ora, poi al 36' arriva il vantaggio dei Gunners firmato da Trossard. L'Arsenal segna ancora con Eze al 41' e al 46'. Richarlison accorcia al 55' ma ancora Eze al 76' segna la sua tripletta e chiude il match. Gunners a +6 sul Chelsea, Spurs a quota 18