Premier LeagueGiornata 12 - sabato 22 novembre 2025Giornata 12 - sab 22 nov
Burnley-Chelsea 0-2: video, gol e highlights

Nel primo match della 12^ giornata di Premier, il Chelsea va a vincere in casa del Burnley. I Blues passano al 37': cross tagliato dalla sinistra di Gittens e in tuffo Pedro Neto mette dentro di testa. E nel finale, la squadra di Maresca trova il raddoppio grazie alla rete di Enzo Fernandez dopo una grande azione sulla fascia destra di Guiu. Con questo successo, e in attesa di tutte le altre partite, il Chelsea sale a 23 punti, a -3 dall'Arsenal capolista

