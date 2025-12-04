Premier LeagueGiornata 14 - giovedì 4 dicembre 2025Giornata 14 - gio 4 dic
Manchester United-West Ham 1-1: video, gol e highlights
Il Manchester United perde l'occasione di scalare posizioni in classifica facendosi riprendere dal West Ham a 7' dalla fine: finisce con un 1-1 che serve poco a entrambe. Gara molto fisica, con lo United che sfiora il gol con Mbeumo prima di trovarlo grazie a Dalot. Quando i Red Devils iniziano ad assaporare la possibilità di salire al quarto posto in classifica, arriva il gol di Magassa che segna dopo il salvataggio sulla linea di Mazraoui