Premier LeagueGiornata 15 - sabato 6 dicembre 2025Giornata 15 - sab 6 dic
Leeds
Calvert-Lewin D. 73' (Rig.)Stach A. 75'Tanaka A. 90' + 6'
3 - 3
Liverpool
Ekitiké H. 48', 50'Szoboszlai D. 80'
Leeds-Liverpool 3-3: gol e highlights. Reds beffati al 96', martedì c'è l'Inter in coppa

A tre giorni dalla super sfida di Champions contro l'Inter (live su Sky e NOW) il Liverpool non esce dalla crisi: 3-3 beffa col Leeds al sesto minuto di recupero (dopo essere stati in vantaggio 2-0). Tutti i sei gol nel secondo tempo: Ekitiké sblocca la partita e raddoppia nel giro di tre minuti. Sempre nell'arco di 180 secondi il Leeds la pareggia. Szoboszlai segna ancora a 10' dalla fine, ma Tanaka in mischia fa 3-3 in extremis. Per Slot è il nono insuccesso nelle ultime undici giornate di Premier