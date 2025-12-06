A tre giorni dalla super sfida di Champions contro l'Inter (live su Sky e NOW) il Liverpool non esce dalla crisi: 3-3 beffa col Leeds al sesto minuto di recupero (dopo essere stati in vantaggio 2-0). Tutti i sei gol nel secondo tempo: Ekitiké sblocca la partita e raddoppia nel giro di tre minuti. Sempre nell'arco di 180 secondi il Leeds la pareggia. Szoboszlai segna ancora a 10' dalla fine, ma Tanaka in mischia fa 3-3 in extremis. Per Slot è il nono insuccesso nelle ultime undici giornate di Premier