Gara piena di emozioni all'Old Trafford: il Manchester United 'vede' due volte la vittoria ma si fa rimontare, rischia di perdere, ripassa in vantaggio e viene agganciato sul 4-4 dal Bournemouth. Dopo 13' Diallo fa 1-0 ma prima del break Semenyo pareggia. Nel recupero Casemiro riporta avanti lo United ma nella ripresa in 6' Evanilson e Tavernier la ribaltano. Bruno Fernandes segna il 3-3 su punizione e Cunha la ribalta 4-3. Nel finale Kroupi la inchioda sul 4-4

Match intenso ed emozionante nel Monday night di Premier League. Nel fantastico scenario dell'Old Trafford, il Manchester United non riesce a imprimere slancio alla propria classifica impattando 4-4 contro un Bournemouth coraggioso e mai domo, che rischia di vincere il match, va a un passo dal perderlo ma con un colpo di coda nel finale, nello specifico di Kroupi agguanta un pareggio vitale per la corsa verso una posizione più tranquilla di classifica. Match aperto al 13' da Diallo, poi prima del break Semenyo fa 1-1 mentre nel recupero della prima frazione Casemiro segna il 2-1 sfruttando un evidente errore del portiere Lammens. Nella ripresa, in 6' Evanilson e Tavernier gelano il Man United e portano il Bournemouth avanti 3-2. Una magia su calcio di punizione di Bruno Fernandes rimette il match in parità e 2' più tardi Cunha sembra spianare la strada allo United verso il successo, ma Kroupi a 6' dalla fine inchioda il risultato su uno straordinario 4-4 finale.