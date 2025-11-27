Premier LeagueGiornata 18 - venerdì 26 dicembre 2025Giornata 18 - ven 26 dic
Fine
1 - 0
Man. United-Newcastle: video, gol e highlights
L'anticipo della 18^ giornata di Premier registra il ritorno alla vittoria della squadra di Amorim, che aggancia provvisoriamente il Liverpool al 5° posto. Al 24' Dorgu diventa protagonista con un gran sinistro al volo che vale il suo primo gol con la maglia dello United. Nella ripresa traverse di Sesko e Hall, dentro al 60' Zirkzee (obiettivo della Roma sul mercato). Nel finale Gordon spreca per i Magpies che restano nella seconda metà della classifica