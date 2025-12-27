Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
CHE-
AST-
NOT1
MNC2
LIV2
WOL1
ARS2
BRI1
BUR0
EVE0
BRE4
BOU1
WES0
FUL1
Premier LeagueGiornata 18 - sabato 27 dicembre 2025Giornata 18 - sab 27 dic
Fine
Nottingham Forest
Hutchinson O. 54'
1 - 2
Man. City
Reijnders T. 48'Cherki R. 83'
Nottingham Forest
Hutchinson O. 54'
1 - 2 Man. City
Reijnders T. 48'Cherki R. 83'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Nottingham Forest-Manchester City 1-2: Cherki show, gol e assist. HIGHLIGHTS

Il talento di Rayan Cherki illumina il pomeriggio di Nottingham, consentendo al Manchester City di battere 2-1 il Forest e prendersi 3 punti fondamentali per la sua classifica: prima l'assist in verticale per il solito inserimento dell'ex Milan Reijnders, poi (dopo il pareggio momentaneo di Hutchinson) il gol decisivo all'83'. Nel VIDEO gli HIGHLIGHTS del match del City Ground

CLASSIFICA - RISULTATI