Premier LeagueGiornata 18 - sabato 27 dicembre 2025Giornata 18 - sab 27 dic
Fine
1 - 2
1 - 2
Nottingham Forest-Manchester City 1-2: Cherki show, gol e assist. HIGHLIGHTS
Il talento di Rayan Cherki illumina il pomeriggio di Nottingham, consentendo al Manchester City di battere 2-1 il Forest e prendersi 3 punti fondamentali per la sua classifica: prima l'assist in verticale per il solito inserimento dell'ex Milan Reijnders, poi (dopo il pareggio momentaneo di Hutchinson) il gol decisivo all'83'. Nel VIDEO gli HIGHLIGHTS del match del City Ground