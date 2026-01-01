Offerte Sky
Premier League Giornata 19 - giovedì 1 gennaio 2026
Fine
Sunderland
0 - 0
Man. City
Sunderland 0 - 0 Man. City
Sunderland-Manchester City 0-0: video e highlights, il match si chiude senza gol

Tante occasioni, ma nessun gol tra Sunderland e City. Dopo appena 5 minuti Bernardo Silva si vede annullare un gol per fuorigioco dopo revisione al VAR. Al 18' grande intervento di Donnarumma su Brobbey. Haaland si aggiunge al festival delle occasioni sprecate al 37', grazie anche al riflesso di Roefs. Nella ripresa Gvardiol si divora il gol del vantaggio di testa e poco dopo colpisce la parte esterna del palo. Finisce in parità, Guardiola adesso è distante 4 punti dalla capolista Arsenal

