Premier LeagueGiornata 2 - domenica 24 agosto 2025
Fulham-Manchester United 1-1: video, gol e highlights
Dopo il ko all'esordio contro l'Arsenal, il Manchester United non va oltre il pareggio sul campo del Fulham. A Craven Cottage la squadra allenata da Ruben Amorin passa in vantaggio al 58' grazie all'autorete di Rodrigo Muniz, poi il pareggio di Smith Rowe al 73'. Nel primo tempo rigore fallito da Bruno Fernandes, che tira il penalty alto sopra la traversa