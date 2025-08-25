Il Liverpool vince una partita dalle mille emozioni contro il Newcastle. Avanti 2-0 con i gol di Gravenberch ed Ekitike e con un uomo in più dopo l'espulsione di Gordon, i Reds subiscono la rimonta dei Magpies grazie a Guimaraes e Osula. Al 100° minuto, però, decide il match il 16enne Rio Ngumoha, prodotto del settore giovanile del Liverpool e al debutto in Premier League

