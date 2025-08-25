Esplora tutte le offerte Sky
Premier LeagueGiornata 2 - lunedì 25 agosto 2025Giornata 2 - lun 25 ago
Fine
Newcastle
Bruno Guimarães 57'Osula W. 88'
2 - 3
Liverpool
Gravenberch R. 35'Ekitiké H. 46'Ngumoha R. 90' + 10'
Newcastle-Liverpool 2-3: video, gol e highlights

Il Liverpool vince una partita dalle mille emozioni contro il Newcastle. Avanti 2-0 con i gol di Gravenberch ed Ekitike e con un uomo in più dopo l'espulsione di Gordon, i Reds subiscono la rimonta dei Magpies grazie a Guimaraes e Osula. Al 100° minuto, però, decide il match il 16enne Rio Ngumoha, prodotto del settore giovanile del Liverpool e al debutto in Premier League

