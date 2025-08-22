'Manita' del Chelsea, che nell'anticipo della secondo giornata di Premier League vince per 5-1 il derby di Londra in casa del West Ham. Il gol iniziale di Lucas Paquetà aveva illuso gli Hammers, andati a segno con Joao Pedro, Pedro Neto ed Enzo Fernandez, tutti su azione da calcio d'angolo, e poi, a completamento della serata da incubo del portiere avversario Mads Hermansen, con Caicedo e Chalobah. Il successo nella stracittadina ha portato temporaneamente i campioni del mondo in testa alla classifica, con 6 punti: non accadeva dal dicembre 2021 che il Chelsea fosse leader solitario della Premier