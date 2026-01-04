Offerte Sky
Premier LeagueGiornata 20 - domenica 4 gennaio 2026Giornata 20 - dom 4 gen
Man. City
Reijnders T. 42'
1 - 1
Chelsea
Fernández E. 90' + 4'
Man. City
Reijnders T. 42'
1 - 1 Chelsea
Fernández E. 90' + 4'
Manchester City-Chelsea 1-1: video, gol e highlights

Il Manchester City pareggia ancora e resta a -6 dall'Arsenal capolista dopo l'1-1 contro il Chelsea, con McFarlane in panchina ad interim. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo col terzo gol nelle ultime quatto giornate di Reijnders che infila Jorgensen sul primo palo, ma al 94' Enzo Fernandez in due tempi trova la rete del pareggio da pochi passi

