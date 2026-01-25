Offerte Sky
Premier League Giornata 23 - domenica 25 gennaio 2026
Fine
Arsenal
Martínez L. 29' (Aut.)Merino M. 84'
2 - 3
Man. United
Mbeumo B. 37'Dorgu P. 50'Matheus Cunha 87'
Arsenal-Manchester United 2-3: decide Matheus Cunha all'87'

Gol e spettacolo tra Arsenal e Manchester United, con i Red Devils che vincono 3-2 in casa della capolista. I Gunners passano in vantaggio al 29' grazie a un autogol di Lisandro Martinez, al 37' il pareggio di Mbeumo. Nella ripresa, al 50', un gran gol di Dorgu riporta avanti gli ospiti, poi il pari di Merino all'83'. Il 2-2, però, dura solo 4': all'87' Cunha realizza gol il vittoria con un bel tiro dalla distanza. L'Arsenal resta in testa a 50 punti, lo United sale al 4° posto

