Il Manchester United non si ferma più: dopo i successi contro City e Arsenal, arriva un'altra vittoria, stavolta contro il Fulham, al termine di una gara folle. I Red Devils vanno avanti con Casemiro e poi con Cunha, ma il Fulham rimonta nel finale con il rigore di Jimenez e un gran gol di Kevin. A decidere tutto è Sesko al 94': tre punti pesantissimi che valgono il ritorno al quarto posto

