Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
MNU3
FUL2
NOT1
CRY1
AST0
BRE1
TOT2
MNC2
Premier LeagueGiornata 24 - domenica 1 febbraio 2026Giornata 24 - dom 1 feb
Fine
Man. United
Casemiro 19'Matheus Cunha 56'Sesko B. 90' + 4'
3 - 2
Fulham
Jiménez R. 85' (Rig.)Kevin 90' + 1'
Man. United
Casemiro 19'Matheus Cunha 56'Sesko B. 90' + 4'
3 - 2 Fulham
Jiménez R. 85' (Rig.)Kevin 90' + 1'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Manchester United-Fulham 3-2: video, gol e highlights

Il Manchester United non si ferma più: dopo i successi contro City e Arsenal, arriva un'altra vittoria, stavolta contro il Fulham, al termine di una gara folle. I Red Devils vanno avanti con Casemiro e poi con Cunha, ma il Fulham rimonta nel finale con il rigore di Jimenez e un gran gol di Kevin. A decidere tutto è Sesko al 94': tre punti pesantissimi che valgono il ritorno al quarto posto

PREMIER LEAGUE, GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA