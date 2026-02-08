Premier LeagueGiornata 25 - domenica 8 febbraio 2026Giornata 25 - dom 8 feb
Fine
1 - 2
1 - 2
Liverpool-Manchester City 1-2, gol e highlights
Il City si aggiudica il big match della 25^ giornata di Premier battendo 2-1 il Liverpool ad Anfield. Succede tutto nel secondo tempo: a sbloccarla è la squadra di Slot con una punizione capolavoro dalla distanza di Szoboszlai. Sembra fatta per i Reds, ma gli uomini di Guardiola prima trovano il pareggio con Bernardo Silva all'84', poi completano la rimonta grazie al rigore segnato da Haaland al 93'. Nel recupero Donnarumma salva il City con una super parata su Mac Allister