Premier LeagueGiornata 25 - sabato 7 febbraio 2026Giornata 25 - sab 7 feb
Fine
2 - 0
2 - 0
Man. United-Tottenham 2-0: video, gol e highlights
Quarta vittoria consecutiva per il Manchester United. Effetto Michael Carrick: dal suo avvento in panchina, lo United ha vinto tutte le partite contro il City, l' Arsenal, il Fulham e oggi il Tottenham sconfitto 2-0 con le reti di Mbeumo e Bruno Fernandes. Quarto posto in classifica consolidato per i Red Devils che hanno sfruttato anche l'espulsione, alla mezz'ora di Romero.