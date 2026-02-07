Offerte Sky
Premier League Giornata 25 - sabato 7 febbraio 2026
Man. United
Mbeumo B. 38' Bruno Fernandes 81'
2 - 0
Tottenham
Man. United
Mbeumo B. 38'Bruno Fernandes 81'
2 - 0 Tottenham
Man. United-Tottenham 2-0: video, gol e highlights

Quarta vittoria consecutiva per il Manchester United. Effetto Michael Carrick: dal suo avvento in panchina, lo United ha vinto tutte le partite contro il City, l' Arsenal, il Fulham e oggi il Tottenham sconfitto 2-0 con le reti di Mbeumo e Bruno Fernandes. Quarto posto in classifica consolidato per i Red Devils che hanno sfruttato anche l'espulsione, alla mezz'ora di Romero.

