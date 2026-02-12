Premier LeagueGiornata 26 - giovedì 12 febbraio 2026Giornata 26 - gio 12 feb
1 - 1
Brentford-Arsenal 1-1: video, gol e highlights
Rallenta l'Arsenal fermato in uno dei tanti derby di Londra sul pareggio dal Brentford. La squadra di Arteta perde due punti sul Manchester City anche se rimane saldamente in vetta alla classifica ma con quattro lunghezze di vantaggio. Match complicato dai Gunners che riescono a sbloccarlo al 61' con Madueke ma i padroni di casa non demordono e trovano il pari con Lewis-Potter esattamente 10' più tardi