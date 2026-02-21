Premier LeagueGiornata 27 - sabato 21 febbraio 2026Giornata 27 - sab 21 feb
Fine
2 - 1
2 - 1
Man. City-Newcastle 2-1: video, gol e highlights
Il Manchester City piega in casa 2-1 il Newcastle e si porta momentaneamente a -2 dall'Arsenal capolista. Succede tutto nei primi 26 minuti di partita, segnati dalla doppietta di O'Reilly sugli assist perfetti di Marmoush e Haaland. In mezzo il momentaneo pareggio di Hall. A fine primo tempo Burn pareggia di testa anticipando Donnarumma, ma in posizione irregolare. Nella ripresa l'ex Milan e Psg evita la beffa nel recupero sul tiro di Joelinton