Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
BRE0
BRI2
CHE1
BUR1
AST1
LEE1
WES0
BOU0
MNC2
NEW1
Premier LeagueGiornata 27 - sabato 21 febbraio 2026Giornata 27 - sab 21 feb
Fine
Man. City
O'Reilly N. 14', 27'
2 - 1
Newcastle
Hall L. 22'
Man. City
O'Reilly N. 14', 27'
2 - 1 Newcastle
Hall L. 22'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Man. City-Newcastle 2-1: video, gol e highlights

Il Manchester City piega in casa 2-1 il Newcastle e si porta momentaneamente a -2 dall'Arsenal capolista. Succede tutto nei primi 26 minuti di partita, segnati dalla doppietta di O'Reilly sugli assist perfetti di Marmoush e Haaland. In mezzo il momentaneo pareggio di Hall. A fine primo tempo Burn pareggia di testa anticipando Donnarumma, ma in posizione irregolare. Nella ripresa l'ex Milan e Psg evita la beffa nel recupero sul tiro di Joelinton

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE