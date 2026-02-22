Premier LeagueGiornata 27 - domenica 22 febbraio 2026Giornata 27 - dom 22 feb
Tottenham-Arsenal 1-4: video, gol e highlights
Inizia con una sconfitta nel derby del nord di Londra, l'avventura al Tottenham dell'ex allenatore della Juve. La nuova squadra di Igor Tudor è infatti travolta in casa 1-4 dall'Arsenal capolista in Premier. Decisive le doppiette di Eze e di Gyökeres, nel primo tempo il momentaneo pareggio dell'altro ex juventino Kolo Muani, a cui nel secondo tempo è stata annullata la rete del possibile 2-2 per una spinta su Gabriel. Nel finale Raya protagonista di una grande parata su Richarlison