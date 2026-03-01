Offerte Sky
Premier LeagueGiornata 28 - domenica 1 marzo 2026Giornata 28 - dom 1 mar
Fine
Arsenal
Saliba W. 21'Timber J. 66'
2 - 1
Chelsea
Hincapié P. 45' + 2' (Aut.)
Arsenal
Saliba W. 21'Timber J. 66'
2 - 1 Chelsea
Hincapié P. 45' + 2' (Aut.)
Arsenal-Chelsea 2-1: video, gol e highlights

L'Arsenal si prende il Derby di Londra battendo il Chelsea 2-1: con una gara in più, i Gunners tornano a +5 sul Manchester City. A sbloccare la partita è Saliba al 21'. Il Chelsea trova il pari nel finale di primo tempo con l’autogol di Hincapié. Nella ripresa, un altro difensore decide la partita: al 66' Timber firma il 2-1. Prima l'espulsione di Pedro Neto, poi due clamorose occasioni per il Chelsea nel finale di partita con un super Raya che regala i tre punti

