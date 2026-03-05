Premier LeagueGiornata 29 - giovedì 5 marzo 2026Giornata 29 - gio 5 mar
Fine
1 - 3
1 - 3
Tottenham-Crystal Palace 1-3: video, gol e highlights
Prosegue la crisi del Tottenham, alla quinta sconfitta consecutiva, la terza (in tre partite) con Tudor in panchina. Contro il Crystal Palace gli Spurs trovano il vantaggio con Solanke ma poi crollano dopo il rosso a Van de Ven, che al 40' causa il rigore del pari trasformato da Sarr. Nel recupero del primo tempo il Palace completa la rimonta: prima Strand Larsen e poi ancora Sarr. Martedì 10 marzo il Tottenham è atteso dall'andata degli ottavi di Champions in casa dell'Atletico Madrid