Premier LeagueGiornata 31 - venerdì 20 marzo 2026Giornata 31 - ven 20 mar
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Bournemouth-Manchester United: video, gol e highlights
Il Manchester United non trova la seconda vittoria consecutiva: 2-2 in casa del Bournemouth al termine di un secondo tempo ricco di episodi. Bruno Fernandes sblocca su rigore, poi Christie firma il pareggio. Lo United torna avanti con l'autogol di Hill su corner ma nel finale Maguire provoca rigore ed espulsione: Kroupi fa 2-2. In dieci uomini, lo United resiste e porta a casa un punto che gli consente di restare al terzo posto in classifica