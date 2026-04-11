Premier League - Giornata 32 - sabato 11 aprile 2026
Arsenal-Bournemouth: video, gol e highlights
L'Arsenal perde in casa contro il Bournemouth e alimenta le speranze di rimonta del Manchester City, impegnato domani nel big match contro il Chelsea. All'Emirates la squadra di Iraola va in vantaggio con Kroupi: il rigore di Gyokeres restituisce la parità ai Gunners, prima che Scott condanni la squadra di Arteta alla sconfitta. Domani il City può andare a -6 con una partita in meno, e settimana prossima c'è lo scontro diretto...