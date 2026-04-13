Premier LeagueGiornata 32 - lunedì 13 aprile 2026Giornata 32 - lun 13 apr
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Manchester United-Leeds, gol e highlights: doppietta di Okafor
Il Leeds, trascinato da un super Okafor, fa il colpo in casa del Manchester United. A Old Trafford l'ex attaccante del Milan realizza una doppietta decisiva per il successo degli ospiti. United che nella ripresa perde Lisandro Martinez per espulsione, di Casemiro il gol dell'1-2. Lo United resta al terzo posto e viene agganciato a quota 55 punti dall'Aston Villa