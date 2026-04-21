Premier LeagueGiornata 34 - martedì 21 aprile 2026Giornata 34 - mar 21 apr
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Brighton-Chelsea 3-0, gol e highlights: i Blues incassano la quinta sconfitta di fila
Continua il periodo difficile del Chelsea, che con il Brighton subisce uno stop pesante e scivola al settimo posto, superato proprio dai Seagulls. Kadioglu, Hinshelwood e Welbeck regalano al Brighton la possibilità di sognare la Champions League, ora distante 5 punti. Per il Chelsea, è la quinta sconfitta consecutiva senza segnare un gol: una striscia così negativa non si verificava addirittura dal 1912