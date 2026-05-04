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Premier LeagueGiornata 35 - lunedì 4 maggio 2026Giornata 35 - lun 4 mag
Fine
Everton
Barry T. 68', 81'O'Brien J. 73'
3 - 3
Man. City
Doku J. 43', 90' + 7'Haaland E. 83'
Everton
Barry T. 68', 81'O'Brien J. 73'
3 - 3 Man. City
Doku J. 43', 90' + 7'Haaland E. 83'
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Everton-Manchester City 3-3, gol e highlights: pareggio al 97', ma l'Arsenal va a +5

Everton-Manchester City potrebbe decidere questa Premier League. Gli uomini di Guardiola passano in vantaggio a fine primo tempo con Doku, poi l'Everton segna 3 gol approfittando di alcuni errori difensivi. Haaland accorcia le distanze all'83' prima del pareggio di Doku all'ultimo pallone della partita. Ora l'Arsenal è a +5 con una partita in più: il campionato torna nelle mani di Arteta

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