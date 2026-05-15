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Premier LeagueGiornata 37 - venerdì 15 maggio 2026Giornata 37 - ven 15 mag
Fine
Aston Villa
Rogers M. 42'Watkins O. 57', 73'McGinn J. 89'
4 - 2
Liverpool
van Dijk V. 52', 90' + 2'
Aston Villa
Rogers M. 42'Watkins O. 57', 73'McGinn J. 89'
4 - 2 Liverpool
van Dijk V. 52', 90' + 2'
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Aston Villa-Liverpool 4-2: video, gol e highlights

Travolgendo 4-2 i Reds nella penultima giornata, l’Aston Villa centra aritmeticamente la qualificazione in Champions. Decisive, per la squadra di Emery, le reti di Rogers al 42’ e -dopo il momentaneo pari di van Dijk a inizio ripresa- la doppietta di Watkins e la rete di McGinn nel finale. Nel recupero inutile la seconda rete di van Dijk. In classifica, Aston Villa a quota 62 e irraggiungibile dal Bournemouth sesto: Reds a 59, nell’ultimo turno ospiteranno il Brentford

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