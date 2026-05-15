Travolgendo 4-2 i Reds nella penultima giornata, l’Aston Villa centra aritmeticamente la qualificazione in Champions. Decisive, per la squadra di Emery, le reti di Rogers al 42’ e -dopo il momentaneo pari di van Dijk a inizio ripresa- la doppietta di Watkins e la rete di McGinn nel finale. Nel recupero inutile la seconda rete di van Dijk. In classifica, Aston Villa a quota 62 e irraggiungibile dal Bournemouth sesto: Reds a 59, nell’ultimo turno ospiteranno il Brentford

PREMIER, LA CLASSIFICA