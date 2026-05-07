Premier LeagueGiornata 37 - martedì 19 maggio 2026Giornata 37 - mar 19 mag
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Bournemouth-Manchester City 1-1: video, gol e highlights
Il gol di Haaland al 95' non basta: il Manchester City non va oltre il pari sul campo del Bournemouth e consegna il titolo della Premier all’Arsenal, campione con una giornata di anticipo. Apre Kroupi che batte Donnarumma con un destro a giro sul palo lontano, in avvio di ripresa O’Reilly va vicinissimo al pari (miracolo di Petrovic), poi sia Rayan che Brooks sfiorano il 2-0 colpendo entrambi il palo. Haaland fa 1-1 nel recupero, ma troppo tardi