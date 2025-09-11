L'Arsenal ha battuto il Nottingham Forest 3-0. La prima rete è stata segnata da Zubimendi che, al 32', ha realizzato un gran gol al volo che ha sbloccato il risultato. Sempre lui ha confezionato la sua personale doppietta al 79'. In mezzo, il gol del raddoppio di Gyokeres. Con questa vittoria, la squadra di Arteta si è portata in testa alla classifica accanto al Liverpool, in campo domani contro il Burnley

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE