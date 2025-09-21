Un punto a testa dopo lo scontro diretto all'Emirates, pareggio raggiunto al 93' dai Gunners che scivolano a -5 dal Liverpool. Dopo 9 minuti la sblocca il solito Haaland, che innesca e conclude una ripartenza in tandem con Reijnders. Prima dell'intervallo occasioni per Calafiori e Madueke, ancora più pericolosi nella ripresa Zubimendi ed Eze. Haaland manca la doppietta e nel recupero lo punisce Martinelli, che batte Donnarumma con un pallonetto

