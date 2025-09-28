Premier LeagueGiornata 6 - domenica 28 settembre 2025Giornata 6 - dom 28 set
1 - 2
Newcastle-Arsenal 1-2: video, gol e highlights
L'Arsenal vince nel finale in rimonta in casa del Newcastle 2-1 con i gol di Merino all'84' e Gabriel al 96'. Nel primo tempo i padroni di casa erano andati in vantaggio con il gol di Woltemade al 34'. Infortunio per Livramento che al 77' lascia il campo in barella. La squadra di Arteta approfitta della sconfitta del Liverpool per accorciare in classifica. Guarda gli HIGHLIGHTS