Premier LeagueGiornata 7 - domenica 5 ottobre 2025Giornata 7 - dom 5 ott
Fine
0 - 1
0 - 1
Brentford-Man. City 0-1: video, gol e highlights
Il Manchester City ringrazia sempre il solito Haaland. L’attaccante norvegese conferma la sua forma straordinaria segnando il gol numero 16 nelle ultime nove partite tra club e nazionale. Una rete da tre punti per gli uomini di Guardiola contro il Brentford in trasferta. Nota negativa il nuovo infortunio capitato a Rodri che si è fermato dopo 22 minuti per un problema al bicipite femorale