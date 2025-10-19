Premier LeagueGiornata 8 - domenica 19 ottobre 2025Giornata 8 - dom 19 ott
Fine
1 - 2
1 - 2
Liverpool-Man. United 1-2: video, gol e highlights
Un gol di Maguire all'84' regala al Manchester United la vittoria ad Anfield. Apre Mbeumo dopo appena 63 secondi, il Liverpool cerca il pari con insistenza ma trova solo pali: ben tre, colpiti da Gakpo, che alla fine segna su assist di Chiesa, in campo da pochi minuti. L'olandese si divora anche il gol del sorpasso e quando il Liverpool sembra in controllo viene beffato dal colpo di testa di Maguire. Per i Reds quarto ko di fila tra campionato e Champions
