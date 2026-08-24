Successo per il Chelsea nella prima giornata di Premier League, con i Blues che si sono imposti 3-2 in casa del Fulham. Risultato sbloccato dopo appena 30 secondi da Joao Pedro, poi il pareggio di King al 23' e il gol di Rogers al 41' per gli ospiti. Nella ripresa, al 49', Palmer ha firmato il 3-1, mentre cinque minuti più tardi è arrivata la rete dell'ex Real Madrid Gonzalo Garcia che però non è bastata. La squadra di Xabi Alonso conquista così i primi tre punti del campionato

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