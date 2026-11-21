Premier LeagueGiornata 11 - sabato 21 novembre 2026Giornata 11 - sab 21 nov
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Manchester City-Fulham 1-1: video, gol e highlights
Il Manchester City non riesce a tornare al successo in Premier. Arriva soltanto un pareggio in rimonta contro il Fulham, in gol dopo un quarto d'ora con Rodrigo Muniz. Nella ripresa la replica di Anderson con un bellissimo destro al volo dal limite dell'area. Donnarumma decisivo per evitare il ko e fischi dell'Etihad nel finale. L'Arsenal può andare a +8 in serata contro il Newcastle