Premier LeagueGiornata 3 - domenica 6 settembre 2026Giornata 3 - dom 6 set
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Arsenal-Chelsea 2-1: gol e highlights. Havertz e Odegaard rimontano i Blues
La squadra di Arteta rimonta i Blues, si prende il derby all'Emirates e aggancia in vetta il Manchester City a punteggio pieno. Pronti-via e al 2' la sblocca Rogers al volo da fuori area. Primo gol incassato in stagione dai Gunners, che si vedono annullare l'1-1 di Calafiori (fuorigioco di Konsa) ma pareggiano al 25' con Havertz. Palo di Neto prima dell'intervallo. Al 50' Havertz la ribalta su assist di Tzolis. Martinez nega il tris a Saka, super Raya su Estevao