L'Arsenal soffre per oltre un'ora ma poi ribalta il Leeds e vince 2-1 all'Emirates. Succede tutto nel secondo tempo: gli ospiti passano con Justin al 55' ma la reazione dei Gunners è immediata. Calafiori firma il pari, poi il neoentrato Bruno Guimaraes completa la rimonta in 8'. Arteta sale così a 15 punti, aggancia il City in vetta (che giocherà domenica alle 17:30 in casa del Liverpool). Prima sconfitta stagionale per il Leeds che ha comunque ben figurato anche contro i campioni d'Inghilterra

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