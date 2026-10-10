Premier LeagueGiornata 6 - sabato 10 ottobre 2026Giornata 6 - sab 10 ott
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Arsenal-Leeds 2-1: video, gol e highlights
L'Arsenal soffre per oltre un'ora ma poi ribalta il Leeds e vince 2-1 all'Emirates. Succede tutto nel secondo tempo: gli ospiti passano con Justin al 55' ma la reazione dei Gunners è immediata. Calafiori firma il pari, poi il neoentrato Bruno Guimaraes completa la rimonta in 8'. Arteta sale così a 15 punti, aggancia il City in vetta (che giocherà domenica alle 17:30 in casa del Liverpool). Prima sconfitta stagionale per il Leeds che ha comunque ben figurato anche contro i campioni d'Inghilterra