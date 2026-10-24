Il Tottenham vince il derby di Londra a Stamford Bridge e forse scaccia definitivamente la crisi di inizio stagione. Per Roberto De Zerbi è la seconda vittoria consecutiva, arrivata con due gol nel secondo tempo: al 77' Penders esce male su un corner e infila il pallone nella sua porta col pugno. I blues restano anche in 10 per l'espulsione di Palmer (doppio giallo) e nel finale subiscono la rete di Tel: tiro da fuori all'angolino dopo una bella iniziativa personale

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