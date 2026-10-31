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Premier LeagueGiornata 9 - sabato 31 ottobre 2026Giornata 9 - sab 31 ott
Fine
Chelsea
Rogers M. 50'Palmer C. 64' (Rig.)
2 - 0
Man. United
Chelsea
Rogers M. 50'Palmer C. 64' (Rig.)
2 - 0 Man. United
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Chelsea-Man. United 2-0: video, gol e highlights

Il Chelsea inguaia ancora di più il Manchester United: 2-0 a Stamford Bridge. Alla squadra di Carrick non basta un buon primo tempo con un gol annullato a Cunha per fuorigioco e le occasioni fallite da Bruno Fernandes, Mbeumo e Diallo. Al 50' una percussione indisturbata di Rogers finisce con un tocco sotto di sinistro in rete. Al 63' la follia di Martinez: con una gomitata si fa espellere e causa il rigore che Palmer trasforma. Prima da titolare e 74 minuti per Palestra 

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