Premier LeagueGiornata 9 - domenica 1 novembre 2026Giornata 9 - dom 1 nov
Fine
0 - 1
0 - 1
Liverpool-Arsenal 0-1: video, gol e highlights
I campioni d’Inghilterra si prendono la testa solitaria della classifica battendo il Liverpool ad Anfield, nel big match della nona giornata di Premier: Gunners avanti già al 16’ grazie ad Havertz, che mette dentro da pochi passi un cross di Rice sfruttando un pasticcio della difesa dei Reds. La squadra di Iraola non riesce a recuperare e subisce la seconda sconfitta in campionato, quella di Arteta sale a quota 24 punti e stacca di tre il City, sconfitto ieri in casa dal Brighton