Il 16 maggio 1979, in occasione del Testimonial Match in onore dei dieci anni di Len Cantello nel West Bromwich Albion, andò in scena a West Bromwich una partita tra 'Whites' e 'Blacks'. Quella che oggi sarebbe considerata un'iniziativa offensiva e discriminatoria, al tempo nacque con uno scopo di inclusività e normalizzazione. Roberto Gotta racconta la storia di quella partita per Sky Sport Insider