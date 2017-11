Luciano Spalletti non ha riportato soltanto l’entusiasmo in casa Inter. Ha riportato anche i tifosi allo stadio. Il pubblico nerazzurro è sempre stato particolarmente legato alla propria squadra, seguendo da vicino l’Inter anche nell’era “post-triplete” caratterizzata da poche gioie sportive. Eppure i risultati positivi di queste prime 11 giornate di campionato (9 vittorie e 2 pareggi) hanno fatto aumentare notevolmente il numero di spettatori per le partite interne dell’Inter. Situazione analoga (seppur con numeri inferiori rispetto all’Inter), anche per le altre maggiori squadre di Serie A, con un aumento dell’affluenza media di spettatori. In generale, molti club hanno riscontrato un aumento di pubblico rispetto alla passata stagione, riscoprendo il piacere di vivere il calcio dagli spalti.

Comparando l’affluenza media delle prime cinque squadre in classifica (più il Milan), spicca il primato del pubblico nerazzurro. L’Inter è la società che, dopo 11 giornate di campionato, ha portato più spettatori allo stadio, con un’affluenza media di 58360. Considerando invece la percentuale di riempimento degli stadi, al primo posto c'è la Juventus con il 93% davanti a Napoli (76%) e Inter (73%). La comparazione considera soltanto le partite di campionato giocate in casa nelle prime 11 giornate.