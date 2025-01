Dove vedere Milan-Cagliari

I numeri di Milan e Cagliari

Il Milan è imbattuto da 13 gare di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 3N); dopo il pareggio della gara di andata (3-3), però, i rossoneri potrebbero mancare il successo in entrambe le sfide stagionali contro i sardi nella competizione per la prima volta dal 1999/2000 (due pareggi in quel caso). Negli anni 2000, il Milan ha sfidato in casa il Cagliari 18 volte in Serie A (46 gol fatti, 11 subiti), vincendo in ben 17 occasioni; contro nessun’altra squadra i rossoneri hanno ottenuto più successi a San Siro in questo periodo nella competizione (17 anche contro la Lazio). Il Cagliari, che ha battuto il Monza nell’ultimo match di campionato, non vince due gare di fila in Serie A da marzo 2024; inoltre, nelle ultime due occasioni in cui ha trovato il successo in questo torneo, ha poi perso la gara successiva. Il Milan ha pareggiato in tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato, incluse le ultime due giocate: i rossoneri non collezionano tre pareggi interni consecutivi in Serie A da gennaio 2020. Sergio Conceição ha vinto nelle prime due partite da allenatore del Milan (entrambe in Supercoppa): l’ultimo tecnico del “Diavolo” in grado di vincere le sue prime tre gare in assoluto in rossonero considerando tutte le competizioni è stato Arrigo Sacchi nell’agosto 1987. Sérgio Conceição sarà il secondo allenatore portoghese della storia a guidare il Milan in Serie A, dopo Paulo Fonseca; nessuno degli ultimi due tecnici subentrati sulla panchina rossonera ha vinto al debutto in campionato, l’ultimo a riuscirci è stato Cristian Brocchi nell’aprile 2016 (1-0 vs Sampdoria).