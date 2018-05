Tabellino

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Faraoni (Stoian), Simy, Nalini.

All. Zenga

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu (Caceres); Basta, Murgia (Patric), Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Anderson; Caicedo.

All. Inzaghi

Zenga per la salvezza, Inzaghi per ipotecare l'accesso in Champions League approfittando del ko dell'Inter nell'anticipo di San Siro contro il Sassuolo. Un successo allo Scida garantirebbe alla Lazio la sicurezza di non poter subire l'aggancio dai nerazzurri, che li attendono nello scontro diretto dell'ultima giornata di Serie A.

Se Simone Inzaghi opera quattro cambi di formazione nell'11 titolare rispetto all'ultima gara di campionato contro l'Atalanta, Zenga cambia soltanto due pedine rispetto alla sfida contro il Chievo dell'ultimo turno. Sorprende però l'assetto con Faraoni nel tridente con Simy e Nalini, lasciando fuori Stoian e Trotta.

Qui Lazio - Inzaghi deve fare a meno di Parolo, Luis Alberto e Ciro Immobile. Ha fatto discutere l'ufficialità del trasferimento di De Vrij all'Inter nella settimana in cui biancocelesti e nerazzurri si sarebbero giocati a distanza una buona fetta di Champions, ma l'olandese figura tra i titolari di una difesa in cui c'è Wallace (e non Caceres). Basta - alla sua presenza n.200 in Serie A - parte dal 1' al posto di Marusic.

Fiducia a Caicedo: prima della gara di oggi, Felipe Caicedo ha partecipato attivamente a due reti nelle tre sfide di Serie A in cui era partito titolare (un gol - nell'ultimo turno - ed un assist).

Al 17' Lulic si procura e trasforma un calcio di rigore, l'undicesimo assegnato alla Lazio in questo campionato (è la squadra del campionato che ne ha tirati di più). Si tratta della nona rete dal dischetto per la Lazio in questo campionato, almeno due in più di qualsiasi altra squadra del torneo. Un ritorno al gol per il capitano biancoceleste: Lulic non segnava dalla partita di andata in Serie A (il 23 dicembre) interrompendo così un digiuno di 16 partite. Ed è il primo calcio di rigore per il bosniaco: degli altri se ne erano occupati Ciro Immobile e Luis Alberto.

Qui Crotone - Barberis si conferma l'unico giocatore di movimento del Crotone ad aver giocato tutte le partite a disposizione finora in questo campionato.

Al 28' Simy trasforma in gol un assist di Martella realizzando il gol del pari, quinto centro nelle ultime sei partite per il nigeriano. Decima rete in carriera Serie A per Simy: la sua prima da colpo testa. Per Martella invece si tratta del secondo assist stagionale.



STATISTICHE & CURIOSITÀ

Il Crotone è la squadra che effettua meno passaggi in questa Serie A (12670) ed è inoltre quella che vanta la percentuale di passaggi riusciti più bassa nel torneo in corso (71%). Il Crotone è, al pari di Sassuolo e Udinese, la squadra che ha segnato meno gol (uno) con giocatori subentrati dalla panchina nel campionato in corso: tuttavia, l’ultima rete dei calabresi nel torneo è stato realizzato da Tumminello, subentrato a Trotta. Nessuna squadra ha segnato più gol di testa della Lazio in questo campionato (14) – dall’altra parte il Crotone ne ha realizzati solo due con questo fondamentale, record negativo. La Lazio (15, al pari dell’Arsenal) è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che segna più gol con i propri difensori; mentre il Crotone (12) è la formazione dei top 5 campionati europei che ne subisce di più dai difensori stessi. La squadra allenata da Simone Inzaghi è quella che segna più reti da situazioni di palla inattiva (25) in questo campionato, il Crotone (otto) invece ne segna di più solo del Chievo (sette) nella competizione in corso. Il Crotone non ha mai perso nelle nove gare interne in cui è andato in vantaggio in questa Serie A (6V, 3N); dall’altra parte, la Lazio (14) è la squadra di questo campionato che ha recuperato più punti fuori casa quando è andata sotto nel punteggio. La Lazio conta ben tre giocatori con almeno 10 reti segnate nella Serie A 2017/18 - un record nel torneo in corso - mentre il Crotone non ha ancora mandato in doppia cifra nessun giocatore della propria rosa. 85 gol segnati finora dalla Lazio in campionato: i biancocelesti non terminano una stagione di Serie A con il miglior attacco del torneo dal 1995/96 (66 reti in 34 partite).

STATO DI FORMA

Due successi e un pareggio per il Crotone nelle ultime tre sfide interne di campionato: i calabresi sono rimasti imbattuti per quattro di fila allo Scida solo una volta in Serie A: tra aprile e maggio 2017. Il Crotone ha mantenuto la porta inviolata solo in cinque occasioni in questa Serie A, solo il Benevento (tre) conta meno gare senza subire gol dei calabresi; tuttavia, quattro di questi cinque clean sheets per la squadra di Zenga sono arrivati allo Scida. Il Crotone ha pareggiato a reti inviolate una volta in questo campionato, contro il Verona ad agosto: solo Udinese e Benevento non hanno mai terminato 0-0 un match nel torneo in corso. La Lazio è imbattuta da nove sfide di Serie A, non arriva a 10 partite di fila senza sconfitta nella competizione da gennaio 2013: questa è la striscia di imbattibilità in corso più lunga nell’attuale campionato. I biancocelesti hanno conquistato 39 punti in trasferta in questa Serie A: una percentuale record (55%, 39 su 71) nel massimo campionato 2017/18.Solo una volta (contro l’Inter a dicembre) la Lazio è rimasta a secco in trasferta in questo campionato: di fatti, nessuna squadra ha segnato più gol esterni (42) dei biancocelesti nella Serie A in corso. La Lazio ha vinto 21 partite in questa Serie A: i biancocelesti non hanno mai ottenuto più successi in una singola stagione nel massimo campionato. Il Crotone ha conquistato 34 punti finora in campionato, esattamente il bottino raccolto alla fine dello scorso campionato quando i calabresi si salvarono dalla retrocessione. Sotto la guida di Davide Nicola il Crotone ha viaggiato con una media di 0.8 punti in questo campionato, dall’arrivo di Walter Zenga i calabresi ne hanno raccolti 1.3 di media a gara.

FOCUS GIOCATORI

Escludendo gli autogol, tutti gli ultimi sette gol del Crotone allo Scida in campionato sono stati segnati da Simy (quattro) o Marcello Trotta (tre). Cinque reti nelle ultime sei partite di campionato per Simy, che non aveva realizzato nemmeno un gol nelle precedenti 12. In aggiunta, solo Cheick Diabaté (sei) ha segnato più gol di Simy (cinque) in Serie A nel corso del mese di aprile nel 2018. Per Andrea Nalini una doppietta allo Scida proprio contro i biancocelesti. Solo Francesco Acerbi (85) effetua più intercetti di Rolando Mandragora (81) e Federico Ceccherini (77) nel massimo campionato italiano 2017/18. Ceccherini è inoltre il giocatore che effettua più respinte difensive (252) in questa Serie A. Andrea Barberis è uno degli otto giocatori di movimento della Serie A 2017/18 che ha giocato in tutte le partite fin quì disputate. Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto - probabile assente di giornata - sono due dei quattro centrocampisti ad aver segnato maggiormente nella Serie A in corso (11 gol a testa). Felipe Andreson ha realizzato tre gol nel campionato 2017/18, compresa la rete che ha chiuso il match d’andata, tutti messi a segno nell’ultima mezz’ora di gioco. Solo Mauro Icardi ed Edin Dzeko (sette) hanno segnato più gol da sviluppo di cross di Stefan de Vrij (sei) nella Serie A in corso. De Vrij è anche il difensore che ha realizzato più gol in questa Serie A (sei), finora solamente Naldo dello Schalke 04 (sette reti) ha fatto meglio di lui fra i pari ruolo nei cinque maggiori campionati europei. Senad Lulic ha segnato la sua ultime rete in Serie A proprio nel match d’andata contro il Crotone. Jordan Lukaku ha segnato un solo gol in Serie A con la maglia della Lazio in 45 presenze, nel gara di andata terminata 4-0 in favore della squadra di Simone Inzaghi. La Lazio ha vinto solo il 25% delle partite senza Immobile in campo in questa Serie A (una su quattro) – con l’attaccante invece la percentuale di successi sale al 63% (20 su 32). Marco Faraoni ha militato nelle file della Lazio nelle stagioni 2007/08 e 2008/09 senza però mai esordire in Serie A con i capitolini. La prossima sarà la gara numero 200 di Dusan Basta in Serie A.

ALLENATORI

Walter Zenga e Simone Inzaghi si sono affrontati una sola volta in Serie A, nella sfida d’andata del campionato in corso terminata per 4-0 in favore delle squadra allenata da Inzaghi. Zenga ha vinto entrambe le sfide casalinghe contro la Lazio da allenatore in Serie A (tutte sulla panchina del Catania), mentre nelle gare esterne due sconfitte ed un pareggio.

ARBITRO E DISCIPLINA

Solo Juventus ed Inter (uno ciascuna) hanno ricevuto meno cartellini rossi del Crotone (due) nel campionato di Serie A in corso. Paolo Silvio Mazzoleni ha diretto 188 gare in Serie A, 17 in questo campionato. Il Crotone ha vinto una delle quattro partite di Serie A sotto la direzione di Mazzoleni (1N, 2P). Sono 28 i precedenti della Lazio con Mazzoleni come arbitro in Serie A: 16 successi biancocelesti, sei pareggi e altrettante sconfitte.